Duas rodovias federais permanecem interditadas em SC Duas rodovias federais, em Santa Catarina, permaneciam interditadas neste sábado, segundo informações da polícia rodoviária federal. A BR-470, que liga os municípios de Gaspar e Blumenau, foi totalmente interditada na manhã de hoje, na altura do km 117. Há risco de desmoronamentos da pista no local, e o morro onde está instalada a antenada da Vivo, companhia de telefonia móvel, está começando a ceder, segundo informações do Governo do Estado. O desvio de carros pequenos está sendo feito pela Rodovia SC-470, através do perímetro urbano. Caminhões não estão autorizados a passar, impedindo a passagem de seis caminhões com doações que estavam a caminho de Blumenau. Uma queda de barreira continuava interditando o trecho da BR-101, no km 235, na região de Palhoça. Segundo a PRF, a previsão é a de que a estrada seja liberada amanhã, domingo.