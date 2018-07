Duas rodovias permanecem bloqueadas em PE O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) mantêm, na tarde desta quinta-feira, 11, os bloqueios em duas rodovias federais que cortam Pernambuco: no km 168 da BR-423, no município de Águas Belas, no agreste, e no km 94 da BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no sertão. Os manifestantes queimaram pneus nos dois sentidos das estradas.