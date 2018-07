Duas vans são apreendidas na zona sul do Rio Dois motoristas de vans foram multados e tiveram seus veículos apreendidos nesta terça-feira, 16, ao tentar circular pelo trecho da zona sul do Rio onde o tráfego desse tipo de veículo foi proibido. Desde segunda-feira, só duas linhas de vans que atuam no transporte municipal carioca são autorizadas a circular por uma área que engloba 11 bairros da zona sul. Existem 24 pontos de fiscalização.