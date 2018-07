Duas viaturas falsas de polícia são apreendidas em SP Dois carros falsos da Polícia Civil foram apreendidos nesta terça-feira, dia 23. Cinco suspeitos de passarem por policias civis foram presos na zona leste de São Paulo. As falsas viaturas eram utilizadas em roubos e sequestros relâmpago.De acordo com a polícia, apesar de algumas diferenças na pintura, um dos veículos tinha a mesma placa de um dos carros oficiais da entidade. O outro automóvel imitava uma das viaturas descaracterizadas, utilizadas para investigações. Eles eram equipados com sirene e comunicador. Os policias também encontraram armas, computadores, relógios, maconha e um distintivo falso no interior dos veículos.