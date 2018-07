Duas vítimas de acidente em Diadema são enterradas

O sepultamento de Rodrigo Valério Coelho, de 26 anos, e sua namorada, a recepcionista Marcilene Xavier de Oliveira, de 22, aconteceu por volta das 9h e contou com a presença de amigos e familiares.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da terceira vítima, o almoxarife Antônio Pereira Filho, de 32 anos.

O ônibus da linha 607C-10 (Jardim Miriam/Shopping Morumbi) trafegava no sentido bairro da Cupecê às 7h45, quando o motorista, José Alves dos Santos, perdeu a direção na altura do número 4.895. O coletivo subiu o canteiro central, arrebentou a grade de divisão das pistas e parou na faixa seletiva de ônibus após atingir duas motocicletas que trafegavam no corredor.