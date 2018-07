Duas vítimas de desabamento da Renascer deixam UTI Feridas no acidente ocorrido na sede da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, Rebeca Martins da Silva, de 55 anos, e E.B.S., de 9 anos, saíram hoje da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo. Segundo a unidade, as duas foram transferidas para a enfermaria, estão conscientes e passam bem. Outras duas vítimas do desabamento do teto, F.J. e E.C., de 17 anos, permanecem em estado grave, internadas no Instituto Central do Hospital das Clínicas e no Hospital do Servidor Público Municipal. O acidente, ocorrido no domingo, deixou 9 mortos e 102 feridos.