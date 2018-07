Duas vítimas de tiroteio no Rio continuam internadas

Duas das 12 vítimas do tiroteio ocorrido durante a comemoração do réveillon em Copacabana, na zona sul do Rio, continuam internadas. Entre elas está o pedreiro Adilson Rufino da Silva, de 34 anos, que começou a confusão.

Segundo a Polícia Civil, a investigação sobre o caso está em andamento e oito PMs envolvidos na ação já prestaram depoimento. A polícia aguarda a recuperação das vítimas para que elas sejam ouvidas. As armas apreendidas com os oito policiais envolvidos foram encaminhadas à perícia.

O pedreiro Silva, acusado de pegar a arma do coldre de um policial militar e atirar, permanece internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado clínico dele é "estável", sem previsão de alta.

Um policial militar, cujo nome não foi divulgado, continua internado sem previsão de alta no Hospital Central da Polícia Militar, também em estado "estável".