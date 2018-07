Duas vítimas soterradas em explosão seguem internadas Duas das vítimas soterradas após uma explosão nessa segunda-feira, 19, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, permanecem internadas nesta terça, 20. Edízio do Carmo Silva, de 53 anos, e sua nora Jaqueline Rodrigues do Carmo Silva, de 19, estão no Hospital das Clínicas.