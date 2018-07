''Dubai não vai derrubar Hong Kong'' O secretário de Finanças de Hong Kong, John Tsang, afirmou ontem que os problemas financeiros de Dubai "não representam risco grave para o setor bancário chinês'', depois do colapso do grupo financeiro Dubai World. ''A relação do setor bancário de Hong Kong com os Emirados Árabes Unidos representa menos de 0,4% dos ativos totais'', garantiu. O secretário pediu "prudência" aos investidores, depois da queda de 4,84% do Hang Seng (índice de Hong Kong), a maior em oito meses. O secretário reconheceu, no entanto, que haverá certa volatilidade no mercado de valores de Hong Kong e o governo estará atento.