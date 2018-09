Dubladores da animação 'Rio' visitam favela carioca Das quatro escolas municipais que existem no entorno do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, 60 crianças com as melhores notas foram selecionadas para a pré-estreia pública da animação "Rio", no CineCarioca, na favela Nova Brasília, hoje de manhã.