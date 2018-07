Duciomar Costa é reeleito em Belém; Roberto Góes ganha em Macapá Duciomar Costa (PTB) foi reeleito neste domingo prefeito de Belém (PA), e Roberto Góes (PDT) ganhou as eleições em Macapá (AP). Com 98,22 por cento das seções apuradas, Costa somava 59,61 por cento dos votos válidos, contra 40,39 por cento de José Priante (PMDB). No mesmo horário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia computado 98,97 por cento dos votos das seções de Macapá. Góes tinha conquistado 51,74 por cento dos votos válidos, enquanto Camilo Capiberibe (PSB) havia obtido 48,26 por cento. (Reportagem de Fernando Exman)