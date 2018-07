Duelo de opostos promete atrair multidão no Rio

Entre o Vasco, líder da Série B, e o Duque de Caxias, 16º, são 22 pontos de diferença. Mas não é apenas a disparidade técnica que marca o confronto das duas equipes às 16h10, no Maracanã, pela Série B do Brasileiro. Enquanto o tradicional clube da Cruz de Malta repete fenômeno que já ocorreu com outros grandes que disputaram a 2ª Divisão, colecionando recordes de público, o pequeno time da Baixada Fluminense sofre para sobreviver por falta de recursos.

O Duque de Caxias é dono de nove dos dez piores públicos da competição - incluindo a incrível marca de 25 pagantes na partida contra o Fortaleza, na semana passada, em Volta Redonda - e contabiliza prejuízos que superam os R$ 100 mil. Por isso, é fácil justificar a opção da diretoriaem mandar o jogo de hoje para o Maracanã, na expectativa de que pelo menos 50 mil vascaínos encham o estádio e os cofres do Caxias, ajudando a pagar salários e a recolocar o clube no azul até o fim do ano.

"Não devemos nada. Estamos com os salários dos jogadores em dia", garantiu o presidente de honra do clube, Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias e atual secretário de Obras da Baixada do Estado do Rio. "Mas é claro que passamos por dificuldade. É um clube novo, montado há quatro anos." Segundo Reis, uma parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio ajuda a manter o clube. A entidade também teria negociado o aluguel do estádio do América, Giulite Coutinho, para que o time fizesse uso.

"Como o América também está jogando lá pela Série B do Estadual, o gramado está muito ruim e resolvemos ir para Volta Redonda", disse o dirigente, negando que a razão principal tenha sido uma dívida de R$ 150 mil com o América.

LUSA PERDE

A Portuguesa sofreu mais uma derrota ontem à noite, desta vez para o Brasiliense, em Brasília, por 3 a 2. O time esteve duas vezes na frente, mas sofreu a virada no final do jogo. Com a derrota, a Lusa segue em 7º lugar, com 38 pontos, enquanto o Brasiliense chegou a 36, em 11º.

O São Caetano, jogando em casa, desperdiçou a chance de se aproximar do G-4 ao empatar por 0 a 0 com o Ceará. Os cearenses ocupam a 4ª colocação, com 44 pontos. O São Caetano é o 5º, com 41. No outro jogo de ontem, o Fortaleza fez 3 a 0 no Campinense. Ambos seguem na zona de rebaixamento.