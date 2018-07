Duelo em Manchester é a atração do Inglês Manchester United e Manchester City fazem hoje o clássico do Inglês, enquanto, em Londres, o líder Chelsea pega o Tottenham. Ontem, o Arsenal fez 4 a 0 no Wigan e o Liverpool bateu o West Ham por 3 a 2. Na Alemanha, tem Hamburgo x Eintracht e Bayer Leverkusen x Werder Bremen. Ontem, o Bayern de Munique fez 2 a 1 no Nuremberg.