Dueto de Winehouse com Tony Bennet será lançado na quarta-feira

A música e o videoclipe de "Body and Soul" foram gravados no Abbey Road Studios, em Londres, em 23 de março, e pelo menos parte do valor arrecadado em vendas será destinada à Fundação Amy Winehouse.

Criada pelo pai de Winehouse, Mitch, a entidade beneficente tem como objetivo ajudar jovens que estão lutando contra dependência química.

Winehouse sofreu com o abuso de álcool e drogas durante sua breve e tumultuada carreira, apesar de um relatório de toxicologia revelar que a cantora não estava consumindo drogas ilegais no momento de sua morte.

"Tivemos um momento maravilhoso gravando juntos no estúdio e eu sabia que Amy estava muito feliz com seu desempenho naquele dia", disse em comunicado o cantor norte-americano Bennett, que comemorou recentemente seu 85o aniversário.

"Eu acho que ela foi absolutamente brilhante e essa gravação realmente resgata a essência de seu talento artístico. Ela era um talento raro."

Winehouse gravou apenas dois álbuns antes de sua morte, mas seu lançamento de 2006 "Back to Black", que inclui sua música mais conhecida, "Rehab", foi um sucesso comercial e de críticas e lhe rendeu cinco prêmios Grammy.

A MTV Networks exibirá o videoclipe da música em 14 de setembro, e as rádios também tocarão a canção no dia do lançamento.

"Body and Soul" é uma das 17 músicas que estarão no novo álbum de Bennett, "Duets II", a ser lançado nos Estados Unidos em 20 de setembro.

O álbum inclui gravações com artistas como Lady Gaga, Michael Buble e Queen Latifah.

