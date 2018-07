Dufry fecha acordo para operar lojas duty free em Viracopos

O contrato, que está relacionado às operações na região que responde por 23 por cento da receita da Dufry, prevê que a empresa opere no terminal existente duas lojas duty free com área total de 324 metros quadrados, sendo uma de chegada com 237 metros e outra de saída com 87 metros.

O acordo também prevê que a Dufry amplie seu espaço em quase 50 por cento quando o novo terminal for concluído, o que está previsto para maio de 2014.

(Por Vivian Pereira)