Dufry negocia compra de 51% do free shop da grega Folli

"A Dufry divulgará novas informações de acordo com a lei", afirmou a companhia em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em anúncio semelhante à Bolsa de Atenas, a Folli disse que "a conclusão final das negociações (sairá) em duas ou três semanas".

A companhia suíça comprará 51 por cento das operações de duty free --lojas em aeroportos que vendem produtos com isenção de impostos-- da Folli, que possui 90 lojas em 45 locais na Grécia. O lucro operacional da empresa no ano passado foi de 84 milhões de euros (109,11 milhões de dólares), com vendas de 290 milhões de euros.

A crise de dívida afetou menos o turismo do que outros setores da economia grega. A receita com turismo deve cair apenas 5 por cento neste ano, quando a Grécia deve receber mais de 16 milhões de visitantes, levemente abaixo do recorde de 16,5 milhões em 2011.

A Folli, uma das companhias gregas mais bem sucedidas, vende joias e outros acessórios em cerca de 800 lojas na Europa, Ásia e Estados Unidos. A empresa comprou a Hellenic Duty Free Shops em 2010.

(Por Harry Papachristou, reportagem adicional de Diogo Ferreira Gomes no Rio de Janeiro)