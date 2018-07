Dufry vai operar três novas lojas nos EUA e duas na Espanha

Nos EUA, a concessão foi obtida por uma joint venture liderada pela Dufry, que vai operar três lojas no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, que totalizam 650 metros quadrados de área de vendas.

No ano passado, segundo a Dufry, o aeroporto atendeu mais de 32,8 milhões de passageiros, e está entre os 20 mais movimentados dos Estados Unidos.

A joint venture Dufry-Seattle é composta pela Dufry North America e seus parceiros com base em Seattle --Randi Sibonga of Kalison Concessions e Apryl Stewart of Skyview Concessions.

Já na Espanha, a Dufry irá operar duas novas lojas em Tenerife, Ilhas Canárias. Se levada em consideração a loja já existente da empresa, a Dufry contará com 1.508 metros quadrados de área de varejo na região.

A primeira loja terá área de vendas de 144 metros quadrados, enquanto a segunda, 164 metros quadrados.

Em 2011, o número de passageiros internacionais no Aeroporto Reina Sofia, onde serão localizadas as lojas, alcançou 7,5 milhões, aumento de 23 por cento sobre 2010.

(Por Sérgio Spagnuolo)