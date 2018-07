Dunga aposta em reação do rival O técnico Dunga afirmou ontem, em Porto Alegre, durante entrevista ao SporTV, que os argentinos vão ganhar os dois jogos que lhe restam nas Eliminatórias para a Copa de 2010 e, consequentemente, garantir a vaga na competição da África do Sul sem passar pela repescagem. "A Argentina vai direto (para a Copa). Ganha do Peru (em Buenos Aires) e depois ganha do Uruguai (em Montevidéu)", ressaltou o técnico brasileiro. "A Argentina tem jogadores top de linha."