Dunga mantém base para enfrentar Argentina e Japão; Dodô e M. Fernandes ganham chance

As únicas novidades foram os laterais Mário Fernandes, do CSKA Moscou, e Dodô, da Inter de Milão, prováveis reservas de Danilo e Filipe Luís, respectivamente.

O Brasil enfrentará a Argentina no dia 11 de outubro no Estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, e jogará contra o Japão no dia 14, em Cingapura.

No início de setembro, a seleção brasileira venceu amistosos contra Colômbia e Equador, ambos por 1 x 0, nos dois primeiros jogos sob comando de Dunga desde o retorno do treinador ao time.

O técnico, que comandou a seleção entre 2006 e 2010, voltou à equipe para substituir Luiz Felipe Scolari após o frustrante quarto lugar do Brasil na Copa do Mundo em casa, em que o time foi goleado por 7 x 1 pela Alemanha na semifinal.

Veja a lista de convocados:

GOLEIROS

Jéfferson (Botafogo)

Rafael Cabral (Napoli)

ZAGUEIROS

David Luiz (Paris St. Germain)

Marquinhos (Paris St. Germain)

Gil (Corinthians)

Miranda (Atlético de Madri)

LATERAIS

Mário Fernandes (CSKA Moscou)

Filipe Luís (Chelsea)

Dodô (Inter de Milão)

Danilo (Porto)

MEIO-CAMPISTAS

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Elias (Corinthians)

Fernandinho (Manchester City)

Ramires (Chelsea)

Éverton Ribeiro (Cruzeiro)

Oscar (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Philippe Coutinho (Liverpool)

ATACANTES

Robinho (Santos)

Neymar (Barcelona)

Diego Tardelli (Atlético Mineiro)

