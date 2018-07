Dunga resolve fazer testes na Bolívia Embora reticente na entrevista concedida ontem na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Dunga já decidiu que poupará titulares no jogo do Brasil com a Bolívia, dia 11 de outubro, em La Paz, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Kaká é um dos que não seguirão para a capital boliviana. Mas, quatro dias depois, estará no grupo que vai enfrentar a Venezuela, em Mato Grosso do Sul.