Dupla armada mata 2 em frente a um bar em Diadema Dois homens foram mortos, às 22 horas de ontem, em frente a um bar, no Núcleo Habitacional do Jardim Gazuza, em Diadema, no Grande ABC. Os disparos partiram de uma moto, que parou em frente ao estabelecimento, com dois homens de capacete, ambos armados. Sem nada dizer, eles abriram fogo contra as vítimas, que morreram no local.