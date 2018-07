Dupla arromba cofres e assalta rodoviária de Jundiaí Dois homens vestindo uniformes do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) assaltaram a rodoviária de Jundiaí, a 60 km da capital, por volta das 2 horas deste sábado. Segundo dois funcionários da prefeitura que trabalhavam no local, a dupla identificou-se como sendo de policiais do Denarc e disseram que estariam apurando uma denúncia anônima de transporte de drogas em um ônibus.