Dupla assalta, agride e advogado tenta subornar PMs

Os criminosos, segundo policiais militares da 3ª Companhia do 39º Batalhão, agrediram as vítimas durante o assalto e fugiram com o carro delas. Dois deles foram alcançados e dominados pelos PMs. Já com a dupla no 64º Distrito Policial, de Cidade A.E. Carvalho, os policiais começaram a receber ligações do advogado dos assaltantes, que ofereceu dinheiro em troca da liberação dos seus clientes.

Até as 5 horas, na PM ainda não havia confirmado se o suposto advogado dos criminosos havia sido preso também.