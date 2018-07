De acordo com o caixa, um dos bandidos simulava estar com uma arma sob o casaco, e ameaçou matá-lo caso o funcionário não entregasse o que ele pedia. O caso foi registrado primeiramente no 4 ºDP (Consolação) e encaminhado ao 78ºDP (Jardins), que conduz as investigações. Não há informações de que a dupla tenha assaltado mais alguém dentro do restaurante.