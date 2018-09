Dupla assalta idosa e acaba presa após grave acidente

Em uma Honda Twister azul e armados com um revólver calibre 38, Douglas Ferreira da Silva e Jonathan Lopes Santos, ambos de 18 anos, abordaram a mulher, da qual levaram uma bolsa e um notebook, e fugiram em seguida. O criminoso que pilotava a moto, ao cruzar com uma viatura da 2ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar, se apavorou, perdeu o controle da direção, bateu contra um veículo e na sequência atingiu um poste.

No momento em que os policiais chegaram, a moto estava sem chave na ignição, o que leva a polícia a acreditar que a dupla teria furtado o veículo. Com ferimentos graves em uma das pernas, Douglas foi encaminhado ao Hospital das Clínicas e corre risco de sofrer uma amputação. Já Jonathan teve fratura do fêmur e continua internado no Hospital Universitário. Segundo a polícia, os dois já têm antecedentes criminais. O caso foi registrado no 34º Distrito Policial, da Vila Sônia.