Dupla assalta restaurante da Freguesia do Ó e vai presa

O estabelecimento, da franquia "Lig-Lig", estava fechando as portas quando a dupla, armada com um revólver calibre 38, invadiu o local e roubou R$ 345 do caixa e de familiares do proprietário.

Uma viatura da 3ª Companhia do 18º Batalhão Metropolitano, acionada por um pedestre que testemunhou o roubo, flagrou os ladrões na fuga e tentou abordá-los, mas eles teriam reagido e houve troca de tiros, segundo a PM.

Wesley Rodrigues Garcia, foragido da Justiça por roubo, foi baleado no ombro e socorrido ao pronto-socorro Penteado - ele não corre risco de morte. O adolescente foi apreendido e autuado em flagrante no 72º Distrito Policial, na Vila Penteado.