Dupla assalta supermercado e rouba R$ 20 mil em SP

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes ainda tentaram arrombar o cofre do estabelecimento, usando uma marreta e um pé de cabra, mas não conseguiram. Um vigia encontrou parte do dinheiro em uma sacola em uma rua nas proximidades do supermercado e chamou a polícia.

A PM não soube informar o valor da quantia recuperada e porque o dinheiro foi abandonado. Ninguém foi preso até o momento. Os objetos usados na tentativa de arrombamento ao cofre também foram encontrados.