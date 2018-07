Dupla ataca base da Guarda Civil a tiros na Grande SP Um posto da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi atacado a tiros por volta das 3h30 da madrugada de hoje no bairro Tamboré, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. De acordo com a GCM, dois homens se aproximaram e dispararam pelo menos dez tiros contra a fachada da base, perfurando paredes e portas. Uma guarda civil estava no local, mas não foi ferida.