Dupla ataca base da Guarda Municipal em Sorocaba-SP Uma base da Guarda Municipal foi atacada a tiros na noite de ontem no Jardim Nova Esperança, em Sorocaba, município do interior paulista. Dois homens passaram numa motocicleta e fizeram cerca de dez disparos contra o prédio. Eles usavam pistolas automáticas. Os quatro guardas que estavam no local não foram atingidos. O bairro é um principais redutos das facções que comandam o tráfico de drogas na cidade. O comando da Guarda Municipal atribuiu a ação a uma represália dos traficantes, pois a presença dos agentes inibe o tráfico na região.