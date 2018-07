Dupla da Rocinha é presa em SP com cartões clonados Dois jovens, moradores da Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro e da América Latina, foram detidos no fim da noite de ontem no momento em que compravam cem ingressos, no valor total de R$ 20 mil, em uma casa de shows na Rua Funchal, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo.