Dupla de estrangeiros é presa por furto em Cumbica Um peruano e um mexicano, com 54 e 34 anos respectivamente, foram presos em flagrante por furto na noite de ontem, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a dupla tentou fugir após o roubo e, de dentro do carro em que estavam, passaram a jogar pela janela os objetos furtados na rua. Houve perseguição, e a polícia conseguiu abordar o veículo.