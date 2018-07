Dupla de vôlei de praia dos EUA derrota chinesas e vai à final

Na outra semifinal, que começará às 17h (horário de Brasília), as campeãs do mundo, as brasileiras Larissa França e Juliana Felisberta, encaram as norte-americanas April Ross e Jennifer Kessy, ex-campeãs do mundo.

Juliana, que ficou fora em Pequim por culpa de uma lesão no joelho, disse pouco antes da Olimpíada que seu sonho nos últimos oito anos era enfrentar May-Treanor e Walsh em uma final olímpica. May-Treanor replicou que seu sonho é derrotar Juliana na final.

May-Treanor e Walsh são a única dupla a defender com sucesso um título de vôlei de praia olímpico desde que o esporte estreou nos Jogos em Atlanta em 1996. Elas conquistaram o ouro em Atenas em 2004 e em Pequim em 2008.

Mas Zhang Xi e Xue Chen, que surpreenderam levando o bronze em casa e uma série de troféus desde então, não estavam nada interessadas em ajudar a equipe dos EUA a se tornar mais gloriosa.

As chinesas entraram com agressividade em ataques impecáveis, chegando a liderar em 13-7 depois de poucos minutos. Por um curto período, pareceu que May-Treanor e Walsh haviam encontrado uma dupla à altura na areia olímpica.

Mas as californianas mantiveram a cabeça fria e de repente elevaram o nível de seu jogo, chocando as chinesas com uma série de ataques fulminantes e empatando em 13-13.

Dali em diante, o set foi disputadíssimo até o final. As chinesas salvaram dois pontos de set, mas as norte-americanas prevaleceram e fecharam em 22-20.

O segundo set também foi cheio de suspense.

As norte-americanas lideraram no início, mas a dupla da China empatou em 16-16. Dali para frente a vantagem mudou de lado até as chinesas chegarem ao set point em 20-19.

Mas as atletas dos EUA as frustraram, e três pontos depois selaram o set e a partida em 22-20.