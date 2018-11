Dupla desfeita

Não o fez com medo de cair no ridículo, muito menos em respeito ao paulistano ou aos graves problemas de trânsito que a cidade enfrenta. Em nenhum momento pesou na decisão seu despreparo técnico para o cargo ou qualquer pudor com o pró-labore de R$ 12 mil a que teria direito para participar de duas reuniões mensais, aí incluído um bico no conselho da SPTuris. O fato de morar em Recife também não o constrangeu.

Marco Maciel recusou a parceria por causa do desconforto que o noticiário a propósito gerou no DEM. A certa altura da crise de ciúmes, José Agripino abriu o jogo: "Ou eu ou o Kassab!" Ficar na presidência do conselho político de seu antigo partido foi uma opção lógica para um conservador de carteirinha. O ex-vice-presidente que toda mãe de presidente sonha para seu filho optou pelo esquecimento a que está condenado no DEM.

Preserva-se assim um currículo político raro em matéria de coerência e retidão, mas, cá pra nós, já que a dupla com Kassab foi desfeita tão-somente por conta da fidelidade partidária do personagem, por que diabos criaram o maior caso com os humoristas que o Tiririca queria empregar em seu gabinete?

Caso perdido

Amigos evangélicos de Neguinho da Beija-Flor já falam em exorcismo. O sambista está tentando se filiar ao PCdoB para disputar a cadeira de prefeito de Nova Iguaçu (RJ) em 2012. Parece que não tem volta!

Até que enfim

A família ? sempre ela ? tem sido a maior incentivadora do novo blog de José Serra na internet. Ninguém mais o aguentava à toa em casa!

Já vai tarde

Dilma Rousseff mandou José Sarney em seu lugar às comemorações do bicentenário da Independência do Paraguai. Bem-feito!

Eu, hein!

O consumidor está confuso com o noticiário econômico. Teve gente que, na terça-feira, correu para encher o tanque do carro assim que deu no rádio a notícia de que a Microsoft comprou o Skype.

Inflação

Se a TV Record ofereceu salário de R$ 1,4 milhão para ter o Datena de volta, francamente, R$ 200 mil por palestra do Lula tá barato pra caramba!

Daí pra baixo

O governo do Rio quer implementar no Galeão o sistema de gestão PPP. Atualmente, o aeroporto é administrado na base do PQP.

Guga Barrichello

Bastou o tal Thomaz Bellucci ? a grande revelação do tênis brasileiro no Masters 1000 de Madri ? perder na estreia do torneio de Roma e pronto, já tem torcedor por aqui dizendo que ele é "o Rubinho do saibro". Peralá!

Insuperável

Barrichello, aliás, já pode contabilizar uma nova marca importante em seu currículo: o piloto está protagonizando o pior início de temporada da Williams na história da Fórmula 1.

Paranoia

Como se não bastasse a revista dentro das fraldas de bebês nos aeroportos dos EUA, já tem autoridade americana cismada de que a Al-Qaeda está por trás da cheia dessa semana no Rio Mississipi, a pior desde 1927.