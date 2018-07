Dupla detida com 45 quilos de cocaína no MS Policiais federais apreenderam, ontem, cerca de 45 quilos de cocaína que eram transportados na lataria de uma picape GM C-20. O veículo estava na estrada que liga as cidades de Terenos (MS) e Campo Grande (MS). Um Fiat Uno que seguia na frente da picape também foi abordado.