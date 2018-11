Dupla detida com cocaína em alto-falantes de carro

O industriário Rafael Ferreira Silva, dono do carro, e o açougueiro José Pereira da Rocha, ambos de 28 anos, ao serem interrogados rapidamente e em separado pelos policiais, forneceram informações conflitantes, o que levou os federais a fazer uma minuciosa revista no veículo. Ao verificarem que as caixas de som estavam muito pesadas, os policiais resolveram abri-las, encontrando a droga.

Apesar de ser o dono do carro, Rafael disse que não sabia da existência da cocaína nos alto-falantes e afirmou que viajou para São Paulo apenas para fazer uma visita a parentes e que voltava para casa. A dupla, que ainda não tinha passagem pela polícia, foi encaminhada para a Delegacia Seccional de Bragança Paulista e autuada em flagrante por tráfico de drogas.