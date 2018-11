Dupla do Buena Vista Social Club abre Virada Cultural A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje as atrações da Virada Cultural de 2010, que acontecerá a partir das 18 horas do dia 15 de maio e vai até 18 horas do dia 16. Serão cerca de 800 atrações, entre música, dança, cinema, teatro de rua e artes visuais, espalhadas pela região central da cidade, do Anhangabaú à Luz, além de unidades do CEU (Centro Educacional Unificado), do Museu da Imagem e do Som (MIS) e do Sesc. Quinze palcos serão montados para receber as atrações. Uma das novidades deste ano é a realização de um palco exclusivo para o reggae, música de origem jamaicana. A abertura ficará por conta da dupla de cubanos Barbarito Torres e Ignácio Mazacote, do Buena Vista Social Club, no palco da Praça Júlio Prestes, na Avenida São João.