Dupla é condenada por tráfico internacional de mulheres

A dupla poderá apelar em liberdade. Segundo a acusação, o rapaz aliciava prostitutas na região do município de Jales e a mulher, uma transexual radicada em Roma, administrava o negócio na Europa. Ela pagava hospedagem, alimentação e uma remuneração fixa às cinco moças, que repassavam o dinheiro ganho com os programas. O lucro era dividido com o rapaz no Brasil.

As conversas telefônicas entre os acusados foram monitoradas com autorização judicial durante o ano de 2007. A investigação começou após um homem que não quis se identificar informar à Polícia Federal (PF) que duas moças da região de Jales estavam indo à Itália para se prostituir.

Esse não é o único caso de tráfico de mulheres na Justiça Federal de Jales. Em 2010, o MPF denunciou quatro pessoas que promoveram a saída de mulheres da região para exercer a prostituição em Portugal entre os anos 2000 e 2002. O processo se encontra em fase de instrução.