Dupla é detida com 18,5 quilos de crack na BR 101 Dois traficantes de drogas foram presos, por volta das 23h de ontem, transportando, em um Gol preto, com placas de Biguaçu (SC), cerca de 18,5 quilos de crack - droga feita à base de cocaína - na rodovia BR-101, em Porto Belo, região do Vale do Itajaí, a 55 quilômetros da capital Florianópolis.