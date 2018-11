Dupla é detida com 200 quilos de maconha em SP Dois traficantes de drogas, suspeitos de ligação com uma quadrilha especializada em assaltos a bancos, foram presos, por volta das 20h de ontem, em posse de 200,9 quilos de maconha no interior de uma das residências da Rua da Pátria, no Jardim Campestre, região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.