Dupla é detida com droga após acordar clientes de hotel

Incomodados com o barulho, os clientes ligaram para a portaria. Um dos funcionários se dirigiu até o quarto e pediu para que os dois homens parassem com o barulho, mas, diante da negativa, policiais militares tiveram que ser acionados. Quando chegaram ao apartamento, PMs da 1ª Companhia do 12º Batalhão encontraram os dois sob estado de droga. No cofre disponibilizado para os dois, os policiais encontraram cerca de 1,5 quilo de cocaína.

A overdose em um dos rapazes era tanta que ele teve de ser encaminhado para os setor de toxicologia do Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara. O outro foi liberado do pronto-socorro e levado para o plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, mas mal conseguia articular as ideias. Até as 5h45, o boletim de ocorrência ainda não havia sido iniciado, mas é grande a possibilidade da dupla, natural da Bahia, ser indiciada por tráfico.