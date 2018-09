Dupla é detida em SP com réplica de metralhadora A Polícia Civil prendeu hoje dois homens com uma pistola com silenciador, uma réplica de metralhadora Uzi 9mm e 50 cartões magnéticos, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Os presos, de 30 e 31 anos, foram detidos em dois imóveis. Um dos suspeitos estava com a réplica de metralhadora, os cartões bancários e um leitor de tarja. O outro preso estava com a pistola com silenciador. Os dois, que já possuem passagens por roubo e receptação, foram autuados por receptação e porte de arma. A polícia apura agora qual a procedência dos cartões magnéticos.