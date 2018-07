Dupla é indiciada por invasão de vereador O delegado Jan Plzak, titular Delegacia de Repressão a Roubos e Extorsões, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), indiciou, nesta quinta-feira, 6, o tradutor Jeferson da Cruz Miranda, de 30 anos, e o ajudante Luciano Marcos Matos, 36, por participação na invasão à casa do vereador Antônio Carlos Rodrigues (PR), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.