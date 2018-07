Dupla é presa ao furtar celular de turista colombiana A Guarda Municipal do Rio prendeu nesta quarta-feira, 20, dois homens que haviam furtado o telefone celular de uma turista da Colômbia na Praia do Arpoador, na zona sul da capital fluminense. A dupla, presa em flagrante, foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista. A Guarda Municipal intensificou o policiamento na orla do Arpoador, de Ipanema e do Leblon por causa do um aumento das ocorrências de furtos contra banhistas no local.