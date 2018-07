Dupla é presa ao invadir casa e fazer 4 mulheres reféns

Armados, dois ladrões, sendo um menor, de 17 anos, invadiram uma casa na Vila Dom Pedro I. Uma amiga da moradora estacionou o carro com os faróis acesos, e os desconhecidos bateram na porta, fingindo que queriam ajudar. Quando a mulher saiu, eles a dominaram e invadiram o imóvel, onde renderam as outras três mulheres que estavam no local.

Enquanto a dupla recolhia pertences pessoais das reféns e outros objetos de valor, os policiais militares, que haviam sido acionados por uma testemunha, chegaram. Os assaltantes tentaram fugir por imóveis vizinhos, mas acabaram se entregando. Com eles, foi apreendido um revólver.

Antes de invadir a residência, eles tentaram assaltar um analista de sistemas, que esperava pela namorada, mas ele conseguiu acelerar o carro e fugir. Francisco Welson dos Santos Moura, de 22 anos, foi autuado no Distrito Policial da Vila Clementino; o comparsa dele será levado para a Fundação Casa.