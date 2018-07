Dupla é presa após assaltar e sequestrar no Rio Dois homens foram presos ontem, 11, à tarde no Aterro do Flamengo após assaltar e sequestrar mãe e filha no bairro da Urca, zona sul do Rio. André de Souza Lopes, de 41 anos, e José Ricardo Passos da Silva, de 38, fugiam de carro levando as vítimas, a dona de casa Sônia Silveira Gondomar e sua filha, quando foram cercados pela polícia, na altura da churrascaria Fogo de Chão. O trânsito chegou a ficar bloqueado.