Dupla é presa após assaltar joalheria em shopping de SP Dois homens foram presos em flagrante ontem, após assaltar uma joalheria no Sorocaba Shopping, no interior de São Paulo. Por volta das 11 horas, os bandidos entraram na loja e anunciaram o assalto. Pelo menos um funcionários foi rendido. A dupla pegou as joias e fugiu.