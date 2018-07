Dupla é presa após assalto com reféns nas casas Bahia Cerca de 20 pessoas, entre elas crianças e idosos, foram feitas reféns, por volta das 21h30 desta terça-feira, por assaltantes que invadiram a loja das Casas Bahia localizada na Avenida Taboão, no bairro do Taboão, em São Bernardo do Campo, no ABC, no momento em que o estabelecimento já fechava e os últimos clientes deixavam o local.