Dupla é presa após fazer 5 reféns durante assalto em SP O bispo emérito de Campo Limpo, Dom Emílio Pignoli, 76 anos, um padre italiano, de 86 anos, e outras três pessoas foram feitos reféns, por cerca de uma hora e meia, na noite de ontem, após dois bandidos invadirem uma capela e a residência do bispo localizadas no mesmo imóvel, na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. Por volta das 18h30, armados de revólveres, Antonio Gomes Neto e Rafael Ferreira de Castro, ambos de 18 anos, invadiram a casa após dominar duas pessoas que arrumavam as portas de ferro da frente do imóvel. A zeladora da residência, o bispo e o padre foram rendidos pela dupla. Após recolherem objetos do imóvel e dinheiro, a dupla fugiu na picape dos dois homens que faziam a manutenção do portão. Policiais militares do 16º Batalhão foram acionados e encontraram os assaltantes na madrugada de hoje nas proximidades da Favela Paraisópolis, na mesma região. Levados ao 34º Distrito Policial, de Vila Sônia, Antonio e Rafael foram reconhecidos pelas vítimas e autuados em flagrante por roubo. Os objetos levados da residência foram recuperados pela polícia.