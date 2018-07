Dupla é presa após fazer reféns na zona norte de SP

A quadrilha foi interceptada pouco tempo depois por várias viaturas do Garra, acionadas pelo proprietário da loja. A ação contou com o apoio do helicóptero Pelicano da Polícia Civil e de policiais da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos, que prenderam o motorista e um dos comparsas, que tentou reagir e chegou a atirar contra os agentes, sem acertar ninguém. Todas as motos roubadas foram recuperadas.