Dupla é presa após racha matar grávida em SP

Segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, os dois jovens, de 20 e 22 anos, disputavam um racha em dois Celtas quando um dos veículos perdeu o controle, subiu na calçada e atropelou Pâmela. Os motoristas tentaram fugir, mas as pessoas que estavam no local seguraram os dois até a chegada da polícia.

Os dois carros foram periciados e apreendidos. Encaminhados ao 44º Distrito Policial de Guaianazes, os jovens assumiram a autoria do crime e vão responder por homicídio qualificado, racha, dirigir sem habilitação e tentativa de fuga do local do acidente.